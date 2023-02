Instagram Arquivo: Bolsonaro, auto-apelidado 'Jhonny Bravo', corta o cabelo e posta nas redes sociais

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incomodou o filho 'zero um' do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebateu comentário feito por Lula a um canal de TV americano durante viagem aos Estados Unidos, na última semana.

Flávio disse que, diferente do que Lula afirmou, Jair Bolsonaro voltará em 2026. O senador fez questão de repercutir um trecho da entrevista de Lula no momento em que o presidente afirmou...

"Se depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele [Bolsonaro] representou para o Brasil... [Ele] não tem nenhuma chance de voltar à Presidência da República" (Lula).

O filho mais velho classificou o comentário de Lula como uma armação criada pelo petista para associar "mentiras" ao ex-presidente e relembrou o apelido do pai.

O brasileiro é vigilante e as mentiras de Luiz Inácio não ficarão por muito tempo escondidas…



2026 é logo ali e Johnny Bravo… voltará! 🇧🇷 — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) February 11, 2023

No Twitter, o senador disse que " brasileiro é vigilante e as mentiras de Luiz Inácio não ficarão por muito tempo escondidas . 2026 é logo ali e Johnny Bravo ... voltará!", relembrando que o pai gosta de ser associado ao personagem infantil.

* Johnny Bravo é um personagem de desenho animado infantil dos anos 2000 com o dia-a-dia de 'um homem de óculos escuros, narcisista, musculoso e autoproclamado conquistador de mulheres' .

Ainda em Miami, Bolsonaro voltou ensaiar um retorno ao Brasil. Sua intenção é chegar ao país nas próximas semanas, pois sua "missão ainda não acabou". Em outro momento, Bolsonaro afirmou o país não tem um líder nacional de direita.

Leia também Ofícios apontam que Bolsonaro cortou envio de alimentos aos Yanomamis

Bolsonaro foi para a Florida antes da posse de Lula. Nesse vácuo, os episódios golpistas de seus apoiadores, no dia 8 de janeiro em Brasília, resultaram na prisão de 1.398 bolsonaristas radicais. Contudo, esse episódio passou despercebido em sua 'palestra' nos Estados Unidos.

"No momento não temos uma liderança da direita nacional. Temos (lideranças) regionais, mas esse pessoal vai crescendo. Nós vamos nos fortalecer, nós voltaremos", disse Bolsonaro.



Leia também Pacheco diz que apoia CPI do 8 de janeiro; PT é contra

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.