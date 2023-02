Reprodução/Divulgação Bombeiros procuram por vítimas ainda desaparecidas de embarcação que virou na Baía de Guanabara

Dois corpos foram encontrados no Rio de Janeiro neste domingo (12) pela equipe do Corpo de Bombeiros . A corporação vai apurar se são as duas vítimas desaparecidas após um naufrágio na Baía de Guanabara , que ocorreu na semana passada.



De acordo com os bombeiros, os dois corpos são de uma pessoa do sexo feminino e outra do masculino. Elas foram encontradas perto da Ilha de Mocangê, em Niterói, Rio de Janeiro. Os corpos foram levados ao IML, que identificará se são os últimos desaparecidos.

“Caso seja confirmado pelo IML que são as duas últimas vítimas desaparecidas do naufrágio, a nossa missão estará cumprida. É um alento muito grande para familiares e amigos dessas vítimas poderem realizar um sepultamento digno”, explicou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

“O Corpo de Bombeiros trabalhou muito, desde que tomou conhecimento do naufrágio, incansavelmente, dia e noite, com drones, helicópteros, embarcações, mergulhadores e quadriciclos. Por isso, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os nossos militares”, acrescentou para a CNN Brasil.

O acidente

No dia 5 deste mês, uma embarcação naufragou na Baía de Guanaraba, perto da Ilha de Paquetá. O acidente aconteceu no período em que chovia muito na região.

A embarcação contava com 14 pessoas. Seis delas foram socorridas com vida por tripulantes de outras embarcações que passeavam perto do local que ocorreu o acidente.

Os bombeiros iniciaram as buscas no mesmo dia e conseguiram encontrar três corpos. No dia seguinte, outras três pessoas foram achadas, no entanto, sem vida. Duas vítimas ficaram desaparecidas, sendo um homem e uma mulher.

A causa do acidente tem sido investigada pela Polícia Civil e pela Marinha do Brasil. As autoridades querem saber se houve imprudência, imperícia ou negligência no episódio.

