Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial , e Janja, primeira-dama, visitaram, na manhã desta sexta-feira (10), o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, nos Estados Unidos.

Nas suas redes sociais, a ministra afirmou que a visita à instituição cultural diz respeito à agenda de fortalecimento da democracia que vem sendo seguida pelos integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ela classificou a ida ao local como "emocionante", e ressaltou que a democracia só será fortalecida "respeitando a memória e lutando por reparação para o nosso povo".

"Saí extremamente orgulhosa da história do nosso povo e muito incentivada a fazer com que cada pessoa negra no Brasil tenha seu direito à memória respeitado", escreveu Anielle em uma publicação realizada nas suas redes sociais.

A visita foi guiada por William Pretzer, Curador Sênior do Museu, e a irmã da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, afirmou ainda que prevê a criação de novos "equipamentos históricos e culturais" no Brasil.





Também utilizando as suas redes sociais, a primeira-dama jogou luz sobre a importância da memória de uma população para a contrução do futuro, e afirmou que é necessária uma iniciativa como a deste museu norte-americano em terras brasileiras.

"Memória é fundamental para construir o nosso futuro! Hoje pela manhã, estive com a ministra @aniellefranco no National Museum of African American History and Culture. Uma visita emocionante e que nos encheu de certeza de que precisamos e teremos uma iniciativa assim no Brasil", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

