Ricardo Stuckert/Presidência da República Lula e o senador Bernie Sanders

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta sexta-feira (10) com o senador norte-americano Bernie Sanders , do Partido Democrata . O chefe do Executivo brasileiro está cumprindo agenda oficial em Washington, capital dos Estados Unidos .



Lula chegou ao país norte-americano na quinta (9) com a sua comitiva, mas não marcou nenhum evento público para se preparar aos encontros de hoje. Ele conversará com Joe Biden. É a primeira visita do petista aos Estados Unidos desde que tomou posse para o seu terceiro mandato.

Lula usou as redes sociais para elogiar o senador e dizer que foi um “prazer de conhecer ao vivo” Sanders. “Já tínhamos conversado em reunião por vídeo antes. Falamos sobre democracia, movimento sindical e melhores direitos e empregos para trabalhadores", declarou.

Bernie é filiado ao mesmo partido de Joe Biden e foi pré-candidato da legenda à presidência dos Estados Unidos em 2020. Ele chegou a ficar em primeiro lugar na corrida interna do Democretas, no entanto, ele desistiu de concorrer as prévias.

Sanders é conhecido por defender pautas mais à esquerda do Partido Democrata, enquanto Biden é visto como uma figura de centro-esquerda, ou seja, uma visão mais moderada de governo.

Bernie, por exemplo, tem como uma das suas defesas a universalização das universidades e da saúde dos Estados Unidos. Apoiadores de Donald Trump chegaram a acusá-lo de defender ideias “socialistas” e até mesmo “comunistas”.

Sanders saiu em defesa da democracia do Brasil e nunca escondeu sua insatisfação com ações antidemocráticas que estão ocorrendo na América do Sul e também nos Estados Unidos.

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

O senador dos Estados Unidos declarou em uma rede social que as principais conversas que tiveram com Lula foram sobre a defesa pela democracia, direitos trabalhistas, economia, mudanças climáticas e meio ambiente.

A reunião ocorreu na Blair House, residência oficial do governo norte-americano para hospedar autoridades internacionais. Depois do encontro com o senador, Lula conversou com um grupo de deputados do Partido Democrata.

No fim da tarde, Lula conversará com Joe Biden sobre diversos assuntos que interessam os Estados Unidos e o Brasil.

