O presidente do Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficará na Blair House durante visita a Joe Biden . Construída em 1824, a residência é responsável por hospedar, desde 1942, autoridades internacionais que visitam Washington, capital dos Estados Unidos .



A Blair House tem cerca de 160 metros da Casa Branca e faz parte do complexo da sede do governo norte-americano. O espaço conta com 119 cômodos e possui 18 funcionários.

Os profissionais que trabalham no imóvel precisam cuidar de 14 quartos com suíte para visitas, duas salas de conferência, cozinhas, salão de beleza, lavanderia, academia, três salões de jantar e jardins.

Há um cômodo que homenageia o ex-presidente Abraham Lincoln. O local guarda o último retrato pintado pelo ex-líder dos Estados Unidos, que foi morto em 1865.

A mansão foi ocupada pelo editor de jornais e consultor político Francis Preston Blair, que morou com a sua família no local a partir de 1837. A Blair House teve como seu primeiro moraodor Joseph Lovell, cirurgião do Exército dos Estados Unidos.

A casa passou a ser do governo norte-americano em 1942, quando Franklin Roosevelt era presidente do país. Ele decidiu que o espaço receberia chefes de estados internacionais e servir de residência para o governante eleito nos Estados Unidos antes de tomar posse.

Lula já esteve na Blair House

Não vai ser a primeira vez que Lula estará na Blair House. Ele ficou hospedado na residência nos seus dois primeiros mandatos quando visitou os Estados Unidos. Além dele, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff também ficaram no local quando estiveram no país norte-americano.

Além de Lula e de ex-presidentes dos Estados Unidos, outros líderes mundiais ficaram na mansão. A ex-rainha do Reino Unido, Elizabeth II, e o mandatário russo, Vladimir Putin, também estiveram no imóvel quando estiveram na terra do Tio Sam.

Lula vai encontrar Joe Biden

O presidente brasileiro se reunirá com Joe Biden nesta sexta (10) para conversar sobre diversos temas que envolvem o Brasil e os Estados Unidos. Lula colocará como prioridade o debate em relação ao clima e meio ambiente.

Questões econômicas, defesa da democracia e direitos humanos também serão assuntos no diálogo entre os dois chefes de estados.

