Reprodução/Twitter Leopardo invadiu tribunal na Índia

Um leopardo invadiu um tribunal de Nova Délhi, na Índia , e deixou 10 pessoas feridas na última quarta-feira (8). O ocorrido foi na região de Ghaziabad. Homens feridos foram filmados por testemunhas.



Há também um vídeo em que policiais aparecem com coletes à prova de balas tentando impedir com que o felino ataque outras pessoas. Os agentes de segurança pública seguravam pedaços de madeiras e penduravam redes no espaço interno do tribunal indiano.

"O leopardo pulou em pânico no tribunal e entre cinco e seis pessoas ficaram feridas. Eles estão tentando capturá-lo", declarou um funcionário da delegacia local para um site local. Uma das testemunhas explicou que o tribunal fica próximo de uma floresta onde ficam vários leopardos.

A União Internacional para a Conservação da Natureza afirmou que 12 mil animais da espécie vivem em condições vulneráveis na Índia. O governo estipula que um leopardo é morto diariamente ao ocupar espaços de seres humanos.

Veja vídeos abaixo:

Lawyers in the Ghaziabad raj Nagar courts attacked and injured by the leopard 🐆 pic.twitter.com/ZPWlvz2x7c — Supradeep Mukherjee (@SupradeepM) February 8, 2023





Animal volta para a floresta

O leopardo foi capturado e encaminhado para a floresta. “O departamento pediu permissão ao diretor-chefe da vida selvagem de Lucknow para liberar o gato selvagem”, disse o oficial florestal da divisão Manish Singh.

Ele não soube explicar como o animal conseguiu chegar na área urbana. "Estamos tentando traçar a rota do leopardo seguindo suas pegadas. O animal deve ter se afastado das florestas de Garh Mukteshwar, a cerca de 70 quilômetros de distância", relatou.

Pânico

Não é a primeira vez que um animal silvestre causa pânico em indianos. Em novembro de 2021, um leopardo foi flagrado em uma colônia de férias, que fica ao lado de um tribunal.

Em janeiro deste ano, outro animal da mesma espécie morreu atropelado por um carro que estava em alta velocidade.

