Reprodução/redes sociais Região de Luhansk após ataque russo





A Rússia está relizando ataques diários no leste da Ucrânia, em uma nova ofensiva da guerra que está prestes a completar um ano. O objetivo das tropas russas é chegar à região oeste ucraniana.

De acordo com Serhiy Haidai, governador de Luhansk, o avanço dos russos se dá em um ambiente tomado por florestas que estão, atualmente, cobertas por neve.

“Esses ataques são praticamente diários. Vemos pequenos grupos tentando avançar, às vezes com o apoio de blindados pesados ​​– veículos de combate de infantaria e tanques – e às vezes não. Há disparos contínuos", afirmou o político em entrevista concedida a uma rede de TV ucraniana.





Ele, no entanto, ressalta que as investidas dos militares de Moscou ainda não surtiram efeito, graças aos esforços realizados pelo exército da Ucrânia que está concentrado na região.

A comunidade internacional formada por países do Ocidente acredita que a Rússia está se preparando para intensificar os seus ataques à Ucrânia antes do dia 24 deste mês, quando o conflito completa um ano de duração.

O principal objetivo das tropas russas seria retomar o controle completo da região de Donbass, onde esão localizadas as cidades de Donetsk e Luhansk. O local é conhecido por ter uma grande concentração de separatistas a favor da Rússia.

Na última terça-feira (7), o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu informou que a ofensiva no leste ucraniano está sendo realizada "com sucesso, e que sete sete cidades na região já foram conquistadas.

Ele também ressaltou que o envio de mais armamentos a Kiev pode impulsionar ataques mais intensos por parte das tropas russas nos próximos meses.

