Mais de 20 mil pessoas já morreram em decorrência dos terremotos





O Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (9), que enviarão cerca de US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 448 milhões) em ajuda humanitária aos governos de Turquia e Síria. Os países foram afetados por fortes terremotos no início desta semana.

Os recussos serão disponibilizados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que também mobilizou cerca de 200 agentes do DART (Equipe de Resposta a Desastres) para auxiliar autoridades turcas e sírias nas operações de resgate.





O pacote de auxílio às vítimas dos abalos sísmicos inclui alimentos, abrigo para pessoas recém deslocadas, utensílios para protegerem as pessoas do frio do inverno, produtos de higiene pessoal e também medicamentos.

"A nova assistência de hoje faz parte da contribuição mais ampla da USAID para ajudar as pessoas afetadas pelos devastadores terremotos na Turquia e na Síria. Baseia-se nos esforços contínuos do DART no terreno, que determinam as necessidades prioritárias, coordenam os esforços de resposta do governo dos EUA e prestam assistência a milhões de pessoas", informou a Agência do governo norte-americano em comunicado .

Imagens da destruição causada pelo terremoto de magnitude 7,8





Mais de 20 mil mortos

Mais de três dias após o maior terremoto dos último 80 anos na Turquia e na Síria, o número de mortos confirmados na região é de mais de 20 mil. O Tremor de magnitude 7,8 abalou a região diversas regiões dos dois países na última segunda-feira (6).

Segundo o último balanço divulgado pelo governo turco na manhã desta quinta-feira (9), as mortes no país já são 17.134 mil. Já a Síria, contabiliza 3.277 mortos -- somando os dois países as mortes já são 20.411.

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay disse que as condições climáticas severas dificultaram o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates. Segundo a autoridade turca, apenas veículos de resgate e de ajuda estão autorizados a entrar ou sair das três províncias mais afetadas: Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman.

