A Polícia Federal prendeu o ex-chefe do departamento operacional da Polícia Militar do DF, o coronel Jorge Eduardo Naime , na manhã desta terça-feira (7). Ele é suspeito de omissão no planejamento da segurança no dia da invasão na sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro .

Naime foi detido durante a quinta fase da Operação Lesa Pátria , deflagrada pela Polícia Federal nesta terça. O procedimento busca identificar os responsáveis pelos atos golpistas.

Na última sexta-feira (3), a PF deflagrou a quarta fase da operação . Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal (STF), no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

Nas fases anteriores, a corporação cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão.

Os crimes investigados são:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição;

Deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto solicitou folga do trabalho do dia 3 de janeiro ao dia 8, data da invasão na sede dos Três Poderes. O oficial foi chamado com urgência para atuar contra os golpistas, mas não apareceu, alegando estar em um hotel fazenda. Ele então foi exonerado do cargo após os atos.

