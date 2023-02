Reprodução/redes sociais Terremoto deixou milhares de mortos e feridos na Turquia e na Síria

Mais de 30 horas após do maior terremoto dos últimos 80 anos na Turquia e da Síria , o número de mortos pela tragédia já passa de 5.000. Além disso, milhares de pessoas ainda continuam sendo resgatadas, e outras milhares estão desaparecidas embaixo dos escombros.

Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, afirmou que o número de mortos por conta do terremoto em seu país já é de 3.419. Já na Síria, os mortos já são 1.612.

Durante uma entrevista, Oktay disse que as condições climáticas severas têm dificultado o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates aos desaparecidos. Segundo o vice-governador, apenas veículos de resgate e ajuda estão autorizados a entrar ou sair de Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman -- as três províncias mais afetadas pelo abalo sísmico.

Oktay disse que as condições climáticas severas dificultaram o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates. Ainda de acordo com o vice-presidente turco, apenas veículos de resgate e de ajuda estão autorizados a entrar ou sair das três províncias mas afetadas: Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman.

O terremoto, que ocorreu na manhã de segunda (6) no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste da Turquia, próximo a fronteira com a Síria, teve alcance de 250 quilômetros, por isso, foi sentido em centenas de municípios e cidades dos dois países.

O que se sabe até o momento

O Instituto Geológico dos EUA calcula que a quantidade total pode chegar a 10 mil pessoas.

O tremor aconteceu a 23 km a leste de Nurdagi, na província de Gaziantep, na Turquia, com profundidade de 24 km. É o pior terremoto na região desde 1939, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos

Ocorreu um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia.

A Sociedade Médica Sírio-Americana comunicou que os hospitais estão sobrecarregados e há pacientes nos corredores.

Equipes de resgate da Turquia já resgataram duas mil pessoas dos escombros.

O porto de Iskenderun, no sul da Turquia, sofreu danos. Pistas de aeroportos também apresentaram rachaduras.

A Turquia solicitou ajuda emergencial à Otan.

Líderes políticos se manifestaram, inclusive o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Azerbaijão, Alemanha, EUA, Holanda, Índia, Paquistão e Ucrânia se colocaram à disposição para enviar ajuda.

O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdoğan decretou luto de sete dias por conta das vítimas do terremoto

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.