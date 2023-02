Antonio Cruz/ Agência Brasil - 4.04.2019 Gilberto Kassab é um dos nomes que apoiam o PSD na base aliada ao governo Lula

O secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), defendeu o governo Lula e disse acreditar que haverá governabilidade do petista justo ao Congresso Nacional. Kassab participou de um encontro com empresários e diretores de grandes empresas ligados ao Grupo Voto.

Durante a conversa, o ex-ministro de Dilma e Temer disse que Lula fará um governo moderado, mais ligado ao centro-esquerda. Kassab ressaltou que as sinalizações de aliados de Lula fizeram seu partido, o PSD, entrar na base governista.

“Lula tem governabilidade hoje e cabe a ele agora acertar. Tem maioria no Senado e na Câmara. Quem acha que não tem está fazendo a análise errada. Com essa maioria, se acertar na economia, ele vai acertar nos programas sociais que ele sabe fazer muito bem. Os bons programas sociais que tivemos nos últimos 20 anos foram de inspiração no governo Lula”, declarou.

“Caberá ao Lula aproveitar esse momento. O Congresso espelha a sociedade, e a sociedade é de centro. Qualquer governo que não radicalize sempre terá o apoio do Congresso. E o Lula, se tiver uma linha conciliadora e moderada, principalmente na economia, terá esse apoio. Eu não tenho essa preocupação de o Lula dar uma guinada à esquerda. Estou muito tranquilo”, completou.

Gilberto Kassab analisa que Lula fará um governo parecido com a primeira gestão em 2003. Ele ainda defendeu uma gestão ligada aos governos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, estados comandando por bolsonaristas.

“Tenho muita esperança no governo Lula e nos nossos governos estaduais, em especial São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, que estão sendo muito bem administrados”, afirmou.

As sinalizações de Kassab é uma amostra da tentativa do secretário de Tarcísio de Freitas de aproximar o governador paulista do Palácio do Planalto. O cacique do PSD intermediou dois encontros entre Freitas e Lula, e há expectativa de novas reuniões ainda no primeiro trimestre.

Embora tenha feitos muitos elogios a gestão petista, Kassab fez críticas às poucas falas de Lula que ultrapassam as regras da responsabilidade fiscal. O presidente do PSD, porém, ressalta ser apenas o início do governo e vê a nova âncora fiscal como 'trunfo' que pode favorecer os petistas.

“É difícil o Lula, que é muito inteligente, não saber conduzir de uma maneira harmônica os seus projetos sociais com o equilíbrio fiscal. Eu sou confiante”, disse.

“As poucas manifestações do presidente Lula não vão à linha da razoabilidade do ponto de vista do equilíbrio. Por outro lado, estamos muito no início. Eu acredito que vá ser um governo no padrão do primeiro governo Lula”, concluiu Gilberto Kassab.