Reprodução/Youtube Lula expressa solidariedade a Síria e Turquia após tremor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o terremoto que deixou mais de 1.500 mortos na Síria e na Turquia nesta segunda-feira (6).

"Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia", publicou em sua conta no Twitter.

Tremor deixou mais de 1.500 mortos



Mais de 1.500 pessoas morreram e outras 50 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6). O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

Este é um dos abalos sísmicos mais fortes da última década nesta região, que fica sobre várias placas tectônicas.

De acordo com o presidente da Turquia Recep Erdogan, o número de vítimas está em 912 mortos e 5.385 feridos.

Já na Síria são pelo menos 592 mortos e 1.089 feridos, de acordo com a agência estatal Sana.

Também foram registradas algumas vítimas em Hama e em Lataquia e Tartus, na costa do Mediterrâneo.

