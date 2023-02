Fabio Rodrigues Pozzebom Deltan Dallagnol foi chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato no MP

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou nesta segunda-feira (6) que viu sinais de “ toma lá, da cá ” praticados por colegas da Câmara . Sem apresentar nenhuma prova, ele relatou que parlamentares que faziam parte da oposição aceitaram acordos com o governo federal.



“Mesmo pessoas que pareciam estar na oposição e que foram eleitas com pautas conservadoras, migram para ficar ao lado do governo”, afirmou o deputado em entrevista para a CNN Brasil.

Dallagnol acusou colegas de não defenderem nenhuma pauta e votam apenas o que o governo Lula quer para receber emendas e recursos para seguir com mandato. “Enquanto a sociedade continuar elegendo pessoas que levem recursos para sua região e não pessoas com pautas claras, vamos continuar vendo esse fisiologismo”, opinou.

Ele ainda criticou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na visão de Deltan, ambos possuem a característica fisiológica. “Lira representa o status quo, o modo como o sistema funciona”, opinou.

Dallagnol aproveitou a entrevista para dizer que a Câmara precisa discutir a reforma tributária. No entanto, o parlamentar garantiu que não será favorável a qualquer projeto que for votado na Casa. “Mas não adianta dizer que precisamos de reforma tributaria. A questão é qual reforma tributaria”.

Na avaliação dele, é fundamental que o governo faça uma reforma que diminua as despesas públicas ao invés de aumentar a carga tributária.

Deltan Dallagnol é opositor de Lula

O deputado federal Deltan Dallagnol se colocou como opositor ao governo Lula. Ele garantiu que defenderá pautas de combate à corrupção, projetos econômicos que estejam próximos do liberalismo e discussões de costumes que estejam mais próximos do conservadorismo.

