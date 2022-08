Reprodução Lula criticou o ex-procurador Dallagnol

Nesta terça-feira (9), em sabatina realizada pela Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detonou o ex-procurador Deltan Dallagnol, chamando-o de “fedelho”. O petista declarou que o candidato a deputado federal pelo Paraná criou “um mundo de mentiras” durante a Operação Lava Jato.



A frase do antigo mandatário ocorreu no momento em que ele falava sobre o potencial do Brasil na produção de combustíveis renováveis.

“Eu sonhava que o Brasil tivesse a terceira maior indústria petroquímica do mundo e queria que a Braskem fosse essa grande empresa. Apareceu a Lava Jato para destruir a Braskem. Em nome de quem? De um fedelho chamado Dallagnol, que encheu a cabeça de vocês de mentira, que conseguiu criar um mundo de mentiras”, declarou o petista.

Na visão do ex-presidente, o Brasil perdeu diversas oportunidades por conta do comportamento do ex-procurador na Operação Lava Jato.

“Qual é a indústria de engenharia que a gente tem hoje no país? Quantos anos a gente levou para construir uma indústria de engenharia que competia com os Estados Unidos? Que fazia as obras em Nova York, o aeroporto de Miami? Que estava tomando o mercado dos americanos no mundo árabe e na África? Cadê? Acabou. Em nome de quem? Em nome de que honestidade? De que corrupção?”, indagou.

