Reprodução Marcos do Val denunciou Bolsonaro na quinta-feira (2)

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou, nesta sexta-feira (3) que não recebeu orientações do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federa l, para formalizar o depoimento sobre um suposto plano golpista para mudar os resultados das eleições de 2022 .

O parlamentar disse ainda que irá solicitar à Procuradoria-Geral da República (PGR) que afaste Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito que apura os atos golpistas contra as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro .

Em live durante a madruga de quinta-feira (2), o senador Marcos do Val afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou convencê-lo a dar um golpe de estado .

"Eu ficava p*** quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é logico que eu denunciei", afirmou do Val em live.

Em coletiva no Senado, o parlamentar revelou ainda que o plano golpista foi arquitetado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB) e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não impediu o aliado .

Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com Moraes. Nesta sexta-feira (3), o magistrado confirmou o encontro com o senador para falar sobre o plano golpista , porém, ele não tomou qualquer atitude, porque Marcos do Val não aceitou “colocar o relato no papel” e dar depoimento ao ministro. “Eu agradeci, mas, para mim, o que não é oficial não existe”, destacou.

No entanto, o senador negou a versão de Moraes. “Tenho como provar que, ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo por escrito e testemunhalmente via mensagem de WhatsApp, em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização”, frisou do Val em entrevista à CNN Brasil.

"Não fui orientado a formalizar absolutamente nada, nem por respostas a mensagens que enviei, nem pessoalmente durante o encontro que tivemos", acrescentou o parlamentar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.