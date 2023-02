Reprodução Marcos do Val denunciou Bolsonaro

O senador Marcos do Val fez uma nova live nesta sexta-feira (3) e pediu apoio a seus seguidores. Ele explicou quais os motivos estão o fazendo mudar de versões a cada entrevista que tem dado à imprensa. O parlamentar também falou que tudo faz parte de uma "estratégia para realizar o sonho de todos os brasileiros".



Na quarta (1°), ele afirmou que se reuniu com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e também com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) em dezembro para discutir um plano de golpe de Estado. Do Val teria a missão de grampear o ministro do STF Alexandre de Moraes para ter alguma frase que o comprometesse.

Segundo o senador, Bolsonaro teria dito que colocaria o magistrado na cadeia e Lula (PT) não assumiria o cargo de presidente.

“A ideia era que eu gravasse o ministro falando sobre as decisões dele, tentar fazer ele confidenciar que agia sem observar necessariamente a Constituição. Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. Fiquei muito assustado com o que ouvi”, revelou à Veja.

O repórter da revista questionou se Bolsonaro tinha realmente dito tudo aquilo. “Disse”, confirmou do Val.

Porém, a cada entrevista dada, o senador mudou sua versão. Ele passou a dizer que o ex-presidente não falou nada e a ideia do golpe foi feita pelo Daniel Silveira. Em depoimento à Polícia Federal, o parlamentar relatou que Bolsonaro não disse nada na reunião, no entanto, demonstrou interesse no planejamento.

O caso repercutiu em todo país e parlamentares criticaram o comportamento de Marcos do Val. O parlamentar falou na live que foi acusado de ter “problemas mentais”, mas tudo faz parte de um plano.

“Chegaram a dizer que estou com problemas mentais, porque uma hora falo uma coisa, outra hora, falo outra. É por conta disso, é como a gente trabalha. Quem trabalha no setor de inteligência sabe que soltamos informações em cada emissora de uma forma para ludibriar o inimigo”, confessou.

Marcos do Val e a obsessão por Flávio Dino

O senador bolsonarista agora demonstra obsessão pelo ministro da Justiça Flávio Dino (PSB-MA). Ele prometeu que vai “provar o crime de prevaricação” do ex-governador do Maranhão e também do presidente Lula.

"Garanto que o desejo que vocês sempre tinham, me solicitavam e não estavam mais aguentando o movimento de certa pessoa com totais poderes... Vamos conseguir fazer que ele recue", concluiu.

