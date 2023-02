Reprodução/Twitter Janja cutucou bolsonaristas após derrota de Marinho no Senado

A primeira-dama, Rosângela da Silva, comemorou a vitória do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reeleito para a presidência do Senado nesta terça-feira (1°). Em uma live, Janja relembrou os ataques em Brasília e aproveitou para cutucar os bolsonaristas.

Janja ressaltou que o grupo aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma derrota. Ela se referiu ao apoio de Bolsonaro ao ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL-RN).

"A gente desceu a rampa e aí acho que a gente apaga um pouco também do que foi a imagem do que eles fizeram no domingo, quando o presidente Lula, de braços dados com a presidente do STF, com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco — que acabou de ganhar a eleição, a gente acabou de receber a informação aqui. Amém. Mais uma derrota para eles", disse.

Pacheco foi reeleito presidente do Senado e do Congresso Nacional por 49 votos a 32 de seu adversário. Esse será o segundo biênio do senador no comando da Casa.

Para garantir a vitória do aliado, Lula prometeu ceder cargos de segundo e terceira escalão do Palácio do Planalto. A cúpula petista vê em Pacheco a chance de formar maioria na Casa.





Mesa Diretora

Durante as negociações para a presidência do Senado, Pacheco e seus aliados articularam os cargos na mesa diretora parecida com a gestão atual. Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) deve se manter na 1ª vice-presidência, enquanto Rogério Carvalho (PT-SE) será o 1º secretário.

Já as comissões ainda estão em debate. Principal articulador da campanha de Pacheco, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) quer a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a principal comissão da Casa. A indicação fez com que senadores se afastassem de Pacheco, o que obrigou o senador a reabrir as negociações para a cadeira.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) é uma das comissões que já tem indicação definida. O comando da comissão deve ficar com o PSD, que possui a maior bancada da Casa, com 16 senadores.

A disputa principal fica na Comissão de Relações Exteriores (CRE). Na articulação, Pacheco prometeu a comissão para o grupo de Renan Calheiros (MDB-AL), mas o próprio PSD e o PT estão de olho no comando da comissão.