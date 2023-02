Reprodução: Senado Federal - 06/07/2022 Sessão no Congresso Nacional

Nesta quinta-feira (02), deputados e senadores se reúnem para participar de uma sessão solene que inaugura os trabalhos do Congresso Nacional em 2023. Marcada para as 15h, a cerimônia será no plenário da Câmara dos Deputados e deve contar com a presença de representantes dos poderes Executivo e Judiciário .

Após o início da sessão, o presidente reeleito do Congresso , senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve ler uma mensagem enviada pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), aos presentes. No texto, Lula deve abordar temas e projetos considerados prioritários pelo Planalto .

A mensagem do mnadatário deverá ser entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa , e, logo depois, lida em Plenário pelo 1º secretário da Mesa do Congresso .

Além de Lula, apesar de não haver uma previsão formal no Regimento Comum do Congresso, o Poder Judiciário também costuma encaminhar uma mensagem na abertura dos trabalhos legislativos.

