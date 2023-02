Pedro França/Agência Senado Vista do Congresso Nacional

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal elegem nesta presidentes das Casas pelos próximos dois anos nesta quarta-feira (1). O atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , e o do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , tentam a reeleição.

Na Câmara, os deputados votam também para escolher dez nomes para ocupar cargos da Mesa Diretora. Assim que o resultado para a presidência da Casa for anunciado, o eleito anuncia os vencedores das demais vagas na mesa.

No Senado, a votação é apenas para o novo presidente da Casa. A votação para os cargos da Mesa Diretora será realizada amanhã (2).

Veja como será a votação na Câmara dos Deputados

Às 10h ocorrerá a primeira sessão irá empossar os 513 deputados federais diplomados em seus mandatos, que será presidida pelo último presidente da Câmara, no caso Arthur Lira (PP-AL).

Os partidos têm até às 13h para comunicar à Mesa Diretora a formação de blocos parlamentares. Para isso, é considerado a distribuição das vagas na Mesa Diretora, responsável pela condução dos trabalhos legislativos e a administração da Casa.

Às 14h, com os blocos formados, haverá um consenso entre os líderes para definir qual cargo cada partido concorrerá na Mesa Diretora. Lembrando que partidos maiores têm direito a fazer as escolhas.

Às 15h30 o prazo para o registro de candidaturas se encerra e dá início ao sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica.

Às 16h30 é iniciada a sessão para a eleição da Mesa Diretora. A votação é realizada por meio de sistema eletrônico. Os parlamentares votam para todos os cargos da Mesa na mesma hora. O quórum mínimo de votação é de 257 deputados.

Veja como será a votação no Senado Federal

No Senado, às 15h, será começada a sessão de posse dos 27 senadores eleitos em 2022.

Às 16h é dado início a eleição do novo presidente da Casa.

O quórum mínimo para a sessão ser realizada é de 14 senadores.

Com a sessão aberta, cada candidato votará, secretamente, do lugar que ocupará no plenário.

Eles votarão um de cada vez, seguindo a ordem de criação dos estados, dos mais antigos aos mais novos.

Para que o presidente seja eleito, ele deve contar com a maioria absoluta dos membros do Senado, ou seja, 41 parlamentares. Caso não atinja esse número, os dois mais votados irão disputar o segundo turno.

Candidatos na Câmara para presidente

Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Casa e tem o apoio de 20 partidos e federações, que juntos somam 496 deputados;

Chico Alencar (PSOL-RJ), apoiado pela federação PSOL/Rede;

Marcel Van Hattem (NOVO-RS), apoiado pelo próprio partido.

Candidatos no Senado para presidente

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Senado. Ele tem o apoio de seis partidos, que juntos somam 42 senadores;

Rogério Marinho (PL-RN), apoiado pelo próprio partido, mais o Republicanos e o Progressistas;

Eduardo Girão (PODEMOS-CE), não tem apoio de nenhum partido.

