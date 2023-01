Reprodução/Instagram Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino , foi hostilizado por um morador em um edifício no Sudoeste , no centro do Distrito Federal , neste domingo (29). O homem, que xingou o ex-governador de “ladrão” , também ofendeu os seguranças do ministro.

Após o ocorrido, Dino registrou um boletim de ocorrência por desacato na delegacia do Cruzeiro .

O homem que agrediu verbalmente o ministro e os seguranças foi identificado e deve ser ouvido pela polícia ainda nesta segunda (30). Ele deverá assinar um termo circunstanciado e, logo depois, liberado.

Com 54 anos, Flávio Dino nasceu em São Luís , no Maranhão . O novo ministro da Justiça é advogado e professor de direito, além de ser casado e teve três filhos. Dino foi juiz de 1994 a 2006 – ano em que disputou vaga na Câmara dos Deputados .

2007 a 2010 - atuou como deputado federal do Maranhão. Em 2008, ele também disputou a prefeitura da capital do estado, mas foi derrotado por João Castelo. Em 2010, concorreu ao governo do Maranhão e perdeu para Roseana Sarney.

2011 a 2018 - Em 2011, Dino assumiu o cargo de presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), mas deixou o cargo em 2014 para concorrer ao governo do Maranhão e venceu no primeiro turno. Após o mandato de quatro anos, o ministro de Lula foi reeleito, em 2018, novamente no 1º turno com 59,29% dos votos.

