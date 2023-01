Reprodução/redes sociais A ministra da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha, Svenja Schulze, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou hoje (30), que o governo federal destinará recursos do Fundo Amazônia nas ações humanitárias ao povo Yanomami.

A grave crise de saúde tem provocado mortes de adultos e crianças devido à contaminação do leito dos rios por mercúrio e doenças como desnutrição e malária.

"Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem: a questão da saúde; o tratamento ao problema da grave situação de fome, que está assolando as comunidades; a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades", disse Marina Silva.

O Fundo Amazônia é destinado a 2008, com o objetivo de financiar ações para reduzir as emissões provenientes da degradação da floresta e do desmatamento. O fundo é abastecido com dinheiro de doações internacionais da Alemanha e Noruega.

Após aplicar mais de R$ 1 bilhão em 103 projetos de órgãos públicos e organizações não-governamentais, durante dez anos de existência, em 2019, o governo Jair Bolsonaro paralizou as ações. Em resposta, Noruega e Alemanha a suspenderem os repasses.

Com a volta de Lula ao poder, a Noruega informou que o Brasil já poderia gastar cerca de R$ 3 bilhões doados pelo país ao Fundo Amazônia . Já a Alemanha anunciou a destinação outros 35 milhões de euros.

