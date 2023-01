MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista na Praça dos Três Poderes

O ministro da Justiça Flávio Dino entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um pacote de sugestões para ampliar a segurança dos prédios públicos em Brasília.

As medidas foram entregues com o objetivo de se evitar prejuízos, como os que resultaram dos atos golpistas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no último 8 de janeiro.

O "pacote da democracia" será base para a elaboração de uma proposta de Emenda à Constituição (PEC). A decisão final sobre o conteúdo da PEC, contudo, é de alçada do presidente Lula.

As propostas de maneira geral tratam sobre:

Criação de uma guarda nacional

Reforço na segurança pública em prédios de órgãos públicos em Brasíli

Conteúdos antidemocráticos podem ser excluídos no mesmo dia da publicação

Aumentar penas contra atos golpistas

Regulamentar a Segurança Pública dividindo a responsabilidade em Brasília entre o governo do DF e o Governo Federal

