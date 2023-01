Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto





A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, nesta sexta-feira (27), mais 150 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos nas sedes dos três poderes registrados em Brasília no dia 8 de janeiro.

As denúncias encaminhadas ao STF (Supremo Tribunal Federal) dizem respeito a pessoas que foram detidas na frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. Elas são acusadas dos crimes associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.

Essa é a quinta leva de denúncias apresentadas pela PGR contra golpistas que participaram das ações no Distrito Federal. Ao todo, 254 pessoas já foram denunciadas.





O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, que assinou o documento, afirmou que os cidadãos denunciados não podem ser acusados pelo crime de terrorismo porque as suas ações não foram motivadas por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião.

Frederico, que é coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, solicitou também que os denunciados sejam condenados ao pagamento de indenização mínima "em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados”.

Uma outra leva de denúncias da PGR também teve como alvo pessoas presas em frente ao QG do Exército. Foram 54 presos denunciados. também foram feitas denúncias contra 39 pessoas que invadiram Senado, 5 envolvidos em ataques ao Supremo Tribunal Federal e 5 suspeitos de depredação na Câmara dos Deputados.

