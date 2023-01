Reprodução: Ricardo Stuckert - 09/11/2022 Lula e Rodrigo Pacheco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PDT) amanhã (26). O mandatário retorna da viagem a Argentina e Urugua i nesta quarta-feira (25), com aterrissagem prevista para às 21h30, em Brasília.

Será a primeira reunião de Lula e Pacheco após os atos golpistas que destruíram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro , e ocorrerá a uma semana da eleição da presidência do Senado, a qual Pacheco vai disputar a reeleição.

Pacheco e Lula tem algumas opiniões diferentes sobre como deve proceder as investigações dos atos vândalos em Brasília. O chefe do Senado já defendeu a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar os atos golpistas contra as sedes do Congresso Nacional, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto.

Na visão de Pacheco, uma CPI é “muito pertinente” e “adequada” para solucionar o episódio.

“Talvez, pela gravidade, pela magnitude que essa violação democrática, essas agressões que o estado de direito sofreu no Brasil, eu considero muito pertinente uma Comissão Parlamentar de Inquérito”, comentou o presidente do Senado no dia 10 de janeiro a jornalistas.

Lula, no entanto, disse em entrevista à Globonews no dia último dia 18, que não é a favor da abertura de uma CPI.

“Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda, sabe? Nós não precisamos disso agora”, afirmou o presidente.

Eleição no Senado

Nesta semana, o PDT , partido de Pacheco que integra a base do governo, já declarou apoio ao atual presidente do Senado. Ele ainda espera o mesmo movimento de outros partidos aliados do Planalto, como MDB e PSB.

"Esse apoio do PDT é de fato algo que legitima aquilo que nós fizemos em conjunto, a presidência do Senado com o apoio do PDT, mas também é um compromisso de futuro, compromisso de que o Senado continuará nessa linha da defesa social, também da responsabilidade fiscal, das reformas que interessam ao povo brasileiro, sem inventar crise, sem criar divergência", disse Pacheco.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.