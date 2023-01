Ricardo Stuckert Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Montevidéu , no Uruguai , na manhã desta quarta-feira (25), para um encontro com o mandatário do país, o centro-direitista Luis Alberto Lacalle Pou . A viagem tem a intenção de “fortalecer os laços comerciais e de amizade com o país vizinho”, segundo uma nota divulgada pelo Planalto.

Desde o início da semana, o chefe do Executivo teve uma série de encontros bilaterais para tentar fortalecer as relações de comércio exterior do Brasil. Na segunda, ele se reuniu com os presidentes da Argentina Alberto Fernández , e de Cuba , Miguel Díaz-Canel.

Na terça (23), Lula participou de reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu. Logo depois, o mandatário ainda participou da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

No Uruguai, Luiz também tenta evitar um acordo de livre comércio entre o Uruguai e a China que, na avaliação do governo brasileiro, abalaria o Mercosul, pois colocaria em xeque a Tarifa Externa Comum usada pelos países do bloco para transações entre si.



“É uma visita para fortalecer o Mercosul. Acredito que a América do Sul e o destino de sucesso dela passam pelo fortalecimento do bloco econômico”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acompanha Lula na viagem.

Agenda

Na cidade uruguaia, o chefe do Executivo federal terá encontros com o presidente uruguaio; com a prefeita da capital, Carolina Cosse; e com o ex-presidente do país Pepe Mujica.

Na viagem, Lula estará acompanhado de uma comitiva com quatro de seus 37 ministros: Mauro Vieira (Itamaraty), Fernando Haddad (Fazenda), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência).

Confira a agenda de Lula em Montevidéu:

11h — Chegada à Base Aérea de Montevidéu

12h — Encontro com presidente Lacalle Pou, seguido de pronunciamento à imprensa

15h — Entrega da medalha “Más Verde”

16h30 — Visita ao ex-presidente Pepe Mujica

