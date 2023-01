Ten Ferrentini/CML O comandante Júlio César de Arruda será substituído pelo atual comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

O presidente Lula demitiu neste sábado (21) o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. O substituto será o atual comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

Arruda participou na sexta-feira (20) de uma reunião, no Palácio do Planalto, com Lula, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno.

O encontro foi a primeira reunião do presidente com os comandantes das Forças Armadas após o chefe do Executivo defender punição para militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O comandante exonerado assumiu interinamente o comando do Exército, em 30 de dezembro do ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro, e foi confirmado no cargo pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no dia 6 de janeiro deste ano.

Quem é Júlio César de Arruda



O general Júlio César de Arruda é natural de Cuiabá, capital do Mato Grosso, e tem 63 anos. Entrou no Exército no ano de 1975, quando era o general mais antigo da força. Foi chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército por três anos, antes de ser cotado para o cargo que foi exonerado neste sábado.

Arruda, que tem mais de 45 anos de experiência militar, já comandou o 1º Batalhão de Forças Especiais, em Goiânia; foi diretor da Escola de Administração do Exército e do Colégio Militar de Salvador; além de ter comandado a Academia Militar das Agulhas Negras.

Quando se tornou tenente-coronel, foi assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e comandou o 1º Batalhão de Forças Especiais, em Goiânia, no biênio 2005-2006.



No exterior, foi Observador Militar da Segunda Missão de Verificação das Nações Unidas (Univem II), em Angola, em 1994, e Assessor da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai, no biênio 2002-2003.





