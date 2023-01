Antonio Cruz/ Agência Brasil - 26/06/2019 Múcio diz que chefe do Batalhão da Guarda Presidencial será punido caso seja provada omissão para conter invasão de golpistas no Planalto

O ministro da Defesa , José Múcio Monteiro, disse que o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial do Exército , coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora , pode ser punido pelo Exército caso seja comprovada a sua omissão para conter a invasão de golpistas no Planalto no dia 8 de janeiro.

Hora aparece, em um vídeo gravado no interior do palácio, discutindo com agentes da tropa de choque da PM-DF - enquanto os golpistas destruíam as sedes dos Três Poderes.

"Esse próprio vídeo eu entreguei, porque mandaram para mim, e está sendo investigado. Se for provado, por que uns dizem que ele estava reclamando de procedimento, outros dizem que ele era culpado. A minha preocupação, e a do presidente também, é que nós não partamos para punir quem não merece, mas punir quem merece. Se for provado, ele será condenado", diz o ministro.

Múcio adiciona, porém, que é preciso evitar condenações precipitadas.

Segundo o ministro, o principal erro foi ter permitido que os ônibus dos manifestantes golpistas chegassem em frente ao Quartel-General na véspera dos atos. Na época, o Exército já estava sob comando do general Júlio César Arruda, demitido no sábado após desconfiança de Lula. Em seu lugar foi nomeado o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

"Se você perguntar qual foi o erro, foi permitir que as pessoas que vieram nos 130 ônibus para Brasília pudessem entrar no acampamento. Se ficasse do lado de fora, se tivesse ficado numa praça qualquer, o problema é da polícia do GDF. Como entrou no território do Exército, parece que aqueles 200 se multiplicaram e viraram 5 mil", diz o ministro.

