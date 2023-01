Reprodução/Instagram - 20.01.2023 Jorge Kajuru tatua rosto do senador Alvaro dias nas costas

O senador Jorge Kajuru (Podemos) resolveu fazer uma homenagem ao também senador e colega de partido Alvaro Dias (Podemos) tatuando o rosto do político em suas costas. Nas redes sociais , Kajuru publicou um vídeo do momento em que está levantando a camisa e mostrando ao amigo o desenho que fez nesta sexta (20).

Veja o vídeo abaixo:

Kajuru, que faz aniversário nesta sexta (20), explica no vídeo que a nova tatuagem é uma forma de "agradecer" o amigo.

"Eu quero fazer aqui a minha homenagem, que eu prometi fazer na tribuna do Senado. Quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil admira. Viramos amigos, então, Deus me deu esse presente", diz o senador goiano.

Após o ver a homenagem, Alvaro Dias afirma que essa foi a maior demonstração de amizade que ele recebeu.

"Que barbaridade. Essa é a maior demonstração de amizade que recebi até hoje. Uma honra para mim, são as costas de um homem de bem. Corajoso", disse.

Nas redes sociais, o senador do Paraná também homenageou Kajuru com uma mensagem de feliz aniversário. Nesta, Alvaro desejou felicidades e sucesso na vida e na trajetória política do senador e jornalista esportivo.

Hoje os nossos parabéns vão para o brilhante Senador Jorge Kajuru, do Podemos de Goiás, que faz aniversário neste dia 20 de janeiro. Desejamos muitas felicidades, conquistas e sucesso ao Senador Kajuru em sua vida e na sua trajetória na política. Que Deus o abençoe sempre! pic.twitter.com/zwUTn3bm78 — Alvaro Dias (@alvarodias_) January 20, 2023

Alvaro também comentou a atitude do amigo.

"Um dos assuntos mais comentados, tanto nas redes sociais como pelos principais veículos de imprensa, é a tatuagem feita pelo senador Jorge Kajuru em suas costas." Kajuru me fez uma homenagem, ao tatuar o meu rosto em suas costas.

Veja:

Um dos assuntos mais comentados, tanto nas redes sociais como pelos principais veículos de imprensa, é a tatuagem feita pelo senador Jorge Kajuru em suas costas. Kajuru me fez uma homenagem, ao tatuar o meu rosto em suas costas. Assista ao vídeo no link: https://t.co/AskseK4Snj — Alvaro Dias (@alvarodias_) January 20, 2023

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.