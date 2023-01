Montagem Perfil de Eduardo Leite no Twitter foi hackeado

O perfil no Twitter do governador do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite (PSDB), foi recuperado nesta quinta-feira (19). O usuário, que é verificado na plataforma digital, sofreu um ataque hacker no domingo (15). Os criminosos colocaram uma foto de uma mulher loira com a camisa da seleção da Argentina de futebol. A página também ficou restrita, ou seja, apenas quem é seguidor pode verificar as postagens feitas pelo hacker.



“Agradeço a todos que ajudaram na retomada. Alguns tuítes críticos aos ataques de 8/1 foram apagados, mas reitero: a democracia vencerá!”, escreveu Leite após a recuperação da conta.

Os criminosos tinham mudado a localização do perfil para o Líbano, dificultando a recuperação da conta. A assessoria do governador tinha revelado que ele estava sendo vítima de ataques virtuais há um bom tempo e que não foi a primeira vez que bandidos tentaram invadir o usuário dele no Twitter.

Na semana passada, os bandidos já tinham conseguido entrar no usuário. Porém, a equipe do gaúcho recuperou o perfil rapidamente. Só que, nesta semana, os criminosos tiveram sucesso ao entrar na conta novamente. A assessoria de Eduardo conversou com a empresa para recuperar o perfil.

Apesar da invasão, os hackers ainda não fizeram nenhuma postagem. O perfil de Eduardo Leite no Twitter tem cerca de 250 mil seguidores. Durante as eleições de 2022, quando concorria ao cargo de governador, o tucano utilizava a plataforma com frequência para dialogar com os eleitores gaúchos. Ele venceu o segundo turno ao enfrentar Onyx Lorenzoni (PL-RS).

Eduardo Leite em Davos

O governador do Rio Grande do Sul viajou para Davos, na Suíça. Ele participou do Fórum Econômico Mundial e se encontrou com autoridades de outros países.

Sem acesso ao usuário no Twitter, Eduardo Leite optou por publicar vídeos na sua conta do Instagram sobre sua passagem pelo país europeu.

