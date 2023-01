Divulgação/Guarda Costeira dos EUA Guarda costeira dos EUA monitora navio russo





A Guarda Costeira dos Estados Unidos infomou, nesta quarta-feira (18), que está monitorando um navio russo que está navegando próximo a ilhas havaianas. Acredita-se que o veículo esteja coletando informações norte-americanas ao longo da sua viagem.

Tropas militares estrangeiras podem trafegar legalmente na Zona Econômica Exclusiva dos EUA, contudo, de acordo com comunicado oficial divulgado pelo órgão norte-americano, a embarcação foi vista "operando e vadiando" frequentemente na região.

“A Guarda Costeira dos EUA está monitorando atualmente a embarcação russa que opera nas proximidades do Havaí”, disse o comandante Dave Milne, chefe de Assuntos Externos, em nota .





“Como parte de nossas operações diárias, rastreamos todas as embarcações na área do Pacífico por meio de recursos de superfície e aéreos e capacidades de agências conjuntas", completou.

A guarda costeira também publicou, nas suas redes sociais, umvídeo do navio russo que está navegando nas águas havaianas. Além da embarcação em movimento, é possível ver pessoas trabalhando no local.

In recent weeks, the @USCG has continued to monitor a Russian vessel, believed to be an intelligence gathering ship, off the coast of the Hawaiian Islands.⁰



"A Guarda Costeira opera de acordo com as leis internacionais do mar para garantir que todas as nações possam fazer o mesmo sem medo ou contestação. Isso é especialmente crítico para garantir a liberdade de movimento e navegação em todo o Pacífico Azul", enfatizou a entidade.

