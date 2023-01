Nelson Jr./SCO/STF - 02.12.2021 Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do STF

Nesta quarta-feira (18), o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), começou a analisar 1.459 audiências de custódia das pessoas que foram presas nos atos terroristas em Brasília , no dia 8 de janeiro.

Até o momento, o magistrado já proferiu em 200 casos: ele converteu 140 prisões em flagrante para prisões preventivas (sem prazo definido) e liberou outros 60 com medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica.

Segundo o gabinete do ministro, a expectativa é que todos os casos sejam apreciados até sexta-feira (20). As decisões serão encaminhadas ao diretor do Presídio da Papuda e ao diretor-geral da Polícia Federal. Além disso, o ministro determinou que a Procuradoria Geral da República (PGR), a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sejam intimadas para pleno conhecimento das decisões por ele tomadas.

O ministro avalia que há prova de que as pessoas detidas participaram e contribuíram para os atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado, o que o levou a decretar as prisões preventivas.

Os 60 presos em liberdade provisória são pessoas que Moraes considera fortes provas de participação nos pessoas nos crimes atribuídos a elas, entretanto, ainda não foram juntadas provas de prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público contra elas.

Além da tornozeleira eletrônica, os detidos terão que obedecer a uma série de restrições, como suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo, proibição do uso de redes sociais e de comunicação com outros envolvidos e entrega de passaportes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.