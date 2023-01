Reprodução: globonews - 18/01/2023 Lula na Globonews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (18) que não existiram serviços de inteligência do governo, pois ele não foi alertado sobre a possibilidade dos ataques golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro.

"A minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta achando que estava tudo tranquilo", começou dizendo o presidente, que estava em Araraquara, interior de São Paulo, quando soube que a Praça dos Três Poderes havia sido invadida por golpistas.

"Nós temos inteligência do GSI, da Abin, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viriam oito mil pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Eu saí porque estava tudo tranquilo", afirmou Lula.

O petista disse ainda que soube que os atos estavam sendo preparados "há mais de uma semana".

"Não foi nenhum analfabeto político que invadiu isso aqui. Era gente que preparou isso durante muito tempo. Eles não tiveram coragem de fazer nada durante a posse. Na verdade, nós cometemos um erro, eu diria elementar: a minha inteligência não existiu. Eu saí daqui na sexta-feira com a informação que tinham 150 pessoas no acampamento, que tava tudo tranquilo, que não iriam permitir que entrasse mais ônibus, que não iriam permitir que juntasse mais ninguém. Eu viajei para São Paulo na maior tranquilidade. E aconteceu o que aconteceu", afirmou.

Lula destacou que todos os envolvidos serão punidos, sejam eles do governo ou cidadãos.

"Todos que participaram dos atos golpistas serão punidos. Todos, não importa a patente. Todos que a gente descobrir que participaram dos atos serão punidos, terão que se afastar de suas funções e vão responder dentro da lei", disse Lula.

No dia da invasão, o ministro Alexandre de Moraes decidiu por afastar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias .

O ministro do Supremo tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, do qual é relator, ao analisar um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advocacia-Geral da União sobre o caso.

Segundo Moraes, os atos terroristas ocorridos em Brasília na tarde de domingo (8) tiveram a consentimento do governo do Distrito Federal, já que a 'organização' do ato terrorista era conhecida das forças de segurança e do governador.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.