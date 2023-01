José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

O minsitro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino respondeu às acusações do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) , que alegou 'vista grossa' do governo federal no dia da invasão por bolsonarisas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo, 8 de janeiro.

Resposta contundente de Dino às absurdas suspeitas de Zema sobre o 8/1. O mesmo governador que disse ser 99,5% alinhado com Bozonazi. pic.twitter.com/eGEIEl6v3i — Chico Alencar (@chico_psol) January 18, 2023

Dino participou de uma live da revista FÓRUM e em um momento diz 'o governador Zema precisa vestir a camisa do Bolsonaro [...] primeiro que Minas Gerais é a terra de Tiradentes, é a terra de Tancredo Neves, é a terra da democracia [...] não é possível um governador, de modo vil, se alinhar à extrema e querer proteget terroristas', disse.

Ontem, os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG) e Zeca Dirceu (PT-PR) entraram com ação no Superior Tribunal de Justiça contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , para que "prove a acusação de que a gestão do presidente Lula (PT) teria feito 'vista grossa'" nos ataques extremistas dos bolsonaristas em Brasília, no dia 8 de janeiro. Os petistas solicitam que Zema explique suas alegações em até 48 horas.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.