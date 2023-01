Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 22/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

Durante depoimento à Polícia Federal, realizado na manhã desta quarta-feira (18), Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça da gestão Jair Bolsonar o, preferiu usar seu direito de ficar em silêncio .

Os policiais se dirigiram ao 4º Batalhão da PM, no Guará, local em que encontra-se preso o ex-secretário às 10h30. Contudo, o ex-ministro disse que não teria nada a declarar. Os servidores deixaram brevemente depois, por volta das 12h.

Torres é investigado por suspeita de omissão da função pública que determina responsabilidade da secretaria de Segurança do DF na proteção e segurança das sedes dos Três Poderes em Brasília. No dia da invasão, ele era o secretário e chefe da segurança pública do Distrito Federal. Ele negou ter sido conivente com os atos

