Ricardo Stuckert - 01.01.2023 Luiz Inácio Lula da Silva assumiu pela 3ª vez a Presidência da República





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter quatro compromissos oficiais nesta terça-feira (16). Toda a agenda tem previsão para ser cumprida no Palácio do Planalto.

A primeira reunião do chefe do Executivo do Brasil será às 9h00 com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

O segundo encontro terá início às 11h30, e contará com as presenças de Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, e Gabriel Galípolo, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.





Às 15h30 o compromisso será junto a Vagner Freitas, vice-presidente Nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores). E a última reunião, que começará por volta das 16h30, será com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim.

