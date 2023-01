Ricardo Stuckert - 01.01.2022 Lula durante a tomada de posse em Brasília





A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (16) apontou que 54% da população brasileira diz confirar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , presidente eleito que vai liderar o Brasil pelos próximos quatro anos.

O levantamento mostrou que, em contraponto, 41% dos brasileiros disseram que não confiam. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder.





A maior porcentagem de confiança foi verificada entre os homens (59%), pessoas que possuem até o ensino fundamental (65%), maiores de 60 anos (63%) e moradores do Nordeste (77%).



A parcela da população dos menos confiam no petista é de mulheres (45%), jovens de 25 a 34 anos (46%), pessoas com ensino superior (49%) e mordores do Sul do país (53%).



Governo melhor do que o de Bolsonaro

A aferição divulgada pelo instituto de pesquisa também revelou que 55% dos brasileiros acreditam que o governo de Lula será melhor do que o do ex-presidente, enquanto 25% creem que o petista terá um governo pior.

Moradores do Nordeste (75%), os que têm até o ensino fundamental (65%) e os que ganham até 1 salário mínimo (62%) são os que mais acreditam em uma melhora na administração do país.

A maioria dos que acham que o atual chefe do Executivo vai piorar a situação do país são evangélicos (36%), aqueles que ganham mais do que 5 salário mínimos (36%) e moradores das regiões Norte e Centro-Oeste (34%).



A pesquisa foi realizada entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2023, com 2 mil pessoas de 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



