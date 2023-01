Montagem Lula tem acompanhado a situação de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) corre um sério risco de ficar inelegível, ou seja, sem autorização para concorrer a um cargo público por oito anos. O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende que a lei seja aplicada, caso seja comprovada algum crime ou a participação do seu adversário político no ato terrorista que ocorreu em Brasília em 8 de janeiro.



O petista determinou aos ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e José Múcio (Defesa) conversem com os magistrados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e STF (Supremo Tribunal Federal) para saber quais as chances de Bolsonaro ficar inelegível.

Apesar de ter vencido a eleição do ano passado, Lula admite muita preocupação com o capital político do seu adversário. Na avaliação dele, o antigo governante deixou de ser vidraça e pode recuperar eleitores, como ocorreu com o PT no ano passado.

O petista confessa que seria positivo para o Brasil eliminar qualquer chance do ex-presidente concorrer a qualquer cargo. Porém, ele destaca que isso não pode acontecer de forma injusta. Lula defende que a lei seja respeitada e, caso a Justiça entenda que Bolsonaro não cometeu nenhum crime, que ele tenha permissão para disputar as eleições.

Só que o atual presidente da República escutou de auxiliares que a tendência que o capitão da reserva seja condenado. Os episódios que ocorreram na pandemia, os gastos no cartão corporativo e o ato terrorista em Brasília são vistos como graves e que devem complicar o antigo mandatário do país.

Pressa ou não?

A grande dúvida de Lula é se os processos acontecerão de maneira rápida. Aliados garantem que o Supremo está empenhado em capturar todos os envolvidos nos atos antidemocráticos que estão acontecendo no Brasil nos últimos anos.

Só que os ministros têm relatado que não irão atropelar os ritos. Eles não querem desrespeitar os direitos de nenhuma pessoa para não criar problemas jurídicos no futuro. O exemplo usado é a Lava-Jato, que é vista na Corte como uma operação que fracassou em seu resultado final.

Lula prometeu que não irá interferir no trabalho do poder judiciário, mas torcerá para que Bolsonaro fique inelegível. Seu desejo é que nasça outra liderança política mais próxima da centro-direita para rivalizar com o PT.

