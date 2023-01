Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal

A defesa de Ibaneis Rocha (MDB) entregou prints e áudios do governador afastado do Distrito Federal para a Polícia Federal com o objetivo de comprovar que não houve participação do emedebista no ato terrorista que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Os advogados do chefe do Executivo da capital federal dizem que o plano de segurança foi “sabotado” no fim de semana passada e que a culpa do episódio é da cúpula da segurança local.



Em uma das mensagens, obtida pelo jornal O Globo, o governador afastado pediu uma reação firme contra os bolsonaristas golpistas ao saber da invasão nos prédios dos Três Poderes. “Tira esses vagabundos do Congresso e prenda o máximo possível”, falou Ibaneis às 15h39 ao então secretário interino da Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira.

No período da manhã, Ibaneis buscou informações sobre a chegada de apoiadores de Bolsonaro em Brasília. Oliveira relatou que a manifestação acontecia de forma “pacifica, ordeira e democrática”. O secretário interino garantiu que não ocorreriam problemas.

Às 13h23, Fernando de Souza Oliveira falou para Ibaneis que negociou com bolsonaristas para deixarem as proximidades da Esplanada dos Ministérios sem qualquer confusão. Ele reafirmou que os policiais estavam controlando a situação.

"Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o ultimo informe aqui do meio dia para o senhor. Tudo tranquilo. Os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela policia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacifica, organizada, acompanhada. Toparam. Não precisou conter lá em cima. É um ou outro ônibus que vai descer. Se descer perto da Rodoviária, eles desembarcam ali na alça leste e seguem acompanhados pela polícia militar. Então, assim, tá um clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacifica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Tem aproximadamente cento e cinquenta ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacifica", explicou.

Ibaneis demonstrou muita satisfação ao responder por volta das 13h30. “Maravilha”, escreveu.

Ibaneis soube pela TV que os bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. Às 15h39, ele determinou para Fernando que os criminosos fossem removidos dos prédios. "Coloca tudo na rua. Tira esses vagabundos do Congresso e prenda o máximo possível", ordenou.

Ibaneis contou para a polícia que procurou o ministro da Justiça Flávio Dino para ter o apoio das Forças Armadas para retirar os bolsonaristas dos prédios invadidos. Ele confessou ter ficado “revoltado” e “decepcionado” com a passividade de um grupo de policiais militares.

O governador afastado comentou que foi vítima de “sabotagem” e que exonerou Anderson Torres, ex-secretário da Segurança Pública da DF, por conta da omissão do seu antigo subordinado.

"A exoneração do secretário Anderson se deu em razão do fato de que este estava ausente do país no momento do trágico acontecimento e, portanto, o declarante perdeu a confiança no seu então secretário", completou.

Ibaneis foi afastado por 90 dias do cargo de governador pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

