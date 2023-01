Reprodução Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

O setor de inteligência da Secretaria de Segurança do Distrito Federal enviou um relatório de alerta às autoridades locais , informando a possível invasão de órgãos públicos e 'intenção de atos de violência' , dois dias antes dos atentados acontecerem.

A invasão das sedes do governo marcou a história em recente do país com uma tetantiva violenta e fracassada de golpe à democracia, no último domingo (8). Veja as fotos:

O documento com as informações foi enviado ainda na sexta-feira (6) para o gabinete do então secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torre s. A secretaria de Segurança é responsável pelo planejamento da segurança operacional das áreas do governo federal.

Na sequência doso fatos, o que se viu foi uma Polícia Militar com número insuficiente de agentes para conter a ação dos golpistass na Esplanada dos Ministérios .

Segundo a Folha de S. Paulo, as autoridades do Distrito Federal sabiam dos atos e dos riscos. O relatório classificou as manifestações como 'alarmante' e incluiu postagens de participantes imagens que diziam sobre a 'tomada de poder'.

O relatório informou o gabinete de Torres sobre a realização dos atos em Brasília especifianco a movimentação de caravanas de vindas de outros estados, para protestos contra o atual governo federal.

'As divulgações apresentam-se de forma alarmante, dada a afirmação de que a 'tomada de poder' ocorreria, principalmente, com a invasão ao Congresso Nacional', diz o relatório.

A documento alertou também sobre as intenções de invasão do Congresso e da ocupação de 'órgãos públicos dos Três Poderes' (Planalto do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal).

O governador afastado Ibaneis Rocha (MDB) disse, em depoimento à Polícia Federal, que o secretário de Segurança tinha acesso aos dados de inteligência e que a pasta informou que 'os atos seriam pacíficos'.

