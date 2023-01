Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (13) e negou "qualquer tipo de conivência" com os atos golpistas do último domingo (8) , em Brasília. Segundo ele, o Exército dificultou a remoção de bolsonaristas da frente do Quartel-General da capital. O jornal Estado de São Paulo teve acesso ao depoimento.

Em depoimento de quase duas horas, Ibaneis disse ter pedido a remoção dos golpistas desde a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro, mas como a região do QG é jurisdição das Forças Armadas, nada pode fazer. Saiu de lá a concentração que atacou e destruiu a sede dos Três Poderes.

Ele negou omissão e disse não ter conhecimento da possibilidade de ações extremistas. O governador afastado disse ainda que os órgãos de segurança do DF haviam sido preparados para agir integrados e que, como gestor, não participou das reuniões.

Em áudio obtido pelo portal Metrópoles, Ibaneis conversa com o então secretário da Segurança em exercício, Fernando Oliveira, que diz que a mobilização transcorria de forma "tranquila". Ele confirmou a veracidade do áudio e disse que repassou ao secretário a informação dita por Flávio Dino, Ministro da Justiça, de que mais ônibus estavam chegando à capital.

Ibaneis afirmou que viu os atos pela televisão e quando notou a situação fora de controle acionou "imediatamente" as forças de segurança.

Ele afirmou que foi "surpreendido" pela conduta de alguns PMs, mas que não poderia ser responsabilizado pela "sabotagem". Sobre seu ex-secretário Anderson Torres, declarou que "perdeu a confiança" no auxiliar porque ele estava "ausente" no dia dos atos.

Torres foi preso neste sábado após voltar de Miami, onde passava férias. Ele é acusado de ser conivente com as manifestações golpistas.

