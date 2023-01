Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal





Ibaneis Rocha, governador afastado do Distrito Federal, prestou depoimento na Polícia Federal nesta sexta-feira (13) para falar sobre a atuação do governo da unidade federativa antes e durante os atos terroristas do dia 8 de janeiro.

O depoimento durou cerca de três horas e, na saíde do prédio da PF em Brasília, Ibaneis disse esperar ter "deixado claro" que não participou, direta ou indiretamente, das manifestações golpistas do último domingo.

“Respondi a todos os questionamentos e espero ter deixado claro que não tive qualquer envolvimento, seja por ação ou por omissão, com os fatos ocorridos no domingo", disse.





O comparecimento à PF foi uma sugestão dada pela defesa do governador do DF para que ele se antecipasse a uma posível intimação que seria feita pela corporação.

Após a invasão dos três poderes, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis do cargo, por 90 dias. Ele também pediu a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e do comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira.

Inquérito para investigar conivência com atos terroristas

O ministro e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também determinou, nesta sexta-feira, a abertura de uma investigação para apurar a conivência de Ibaneis e Torres em relação aos atos golpistas.

Apesar de ter sido assinada na quinta (12) por Moraes, a decisão foi publicada nesta sexta, atendendo a um pedido da própria Procuradoria-Geral da República – que deve realizar as investigações.

Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário de Segurança Pública interino do DF, e Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, também são alvos do inquérito.





