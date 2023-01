Reprodução Ibaneis Rocha

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha , chegou na manhã desta sexta-feira (13), às 11h, à sede da Polícia Federal , em Brasília , para prestar depoimento sobre a atuação do governo do estado sobre os atos terroristas que depredaram os prédios dos três poderes da República no último domingo (8).

Rocha pediu ao ministro Alexandre de Moraes para depor no inquérito que investiga os atos antidemocrárticos de bolsonaristas extremistas.



A defesa de Ibaneis afirmou ao ministro do Supremo que o governador, “considerando a gravidade da medida cautelar imposta de afastamento do cargo”, desejava ser ouvido para “esclarecer todas as circunstâncias acerca do procedimento do Governo do Distrito Federal relativamente aos fatos ocorridos no último domingo, dia 08” .

Desde o ato de extremistas contra o Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, está é a primeira vez que Ibaneis dará depoimento à Polícia Federal.

O governador como investigado, seria, eventualmente, intimado a depor, no entanto, ele se antecipou e pediu para ser ouvido. Também foi solicitado pela defesa do governador afastado acesso aos autos.

Após a invasão dos três poderes, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis do cargo, por 90 dias. Ele também pediu a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e do comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira.

Na última quarta (11), o STF votou a favor das decisões de Moraes, por 9 votos a favor e 2 contra.

