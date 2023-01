Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Flávio Dino e Rosa Weber com a réplica da Constituição

O Supremo Tribunal Federal recebeu de volta a réplica da Constituição Federal que foi roubada no último domingo (8) do edifício-sede da Corte por bolsonaristas terroristas e golpistas. A ministra Rosa Weber , presidente do STF, e Flávio Dino (PSB-MA), ministro da Justiça e Segurança Pública, tiraram uma foto com o exemplar.



O documento ficava exposto no Salão Branco e foi roubado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) durante a ação de terrorista na sede dos Três Poderes. Um homem foi filmado segurando a réplica e sendo ovacionado por outros bolsonaristas.

As imagens viralizaram nas redes sociais e surgiram rumores de que o exemplar era original. Porém, o Supremo Tribunal Federal divulgou um comunicado desmentindo a informação. A Corte relatou que a versão original da Constituição estava seguro em outro espaço.

Quem devolveu a réplica?

A réplica foi entregue para a Polícia Federal de Varginha, em Minas Gerais. Um homem, identificado como Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, prestou depoimento aos policiais e relatou que pegou o livro das mãos de outras pessoas para que não houvesse destruição.

Marcelo foi visto nas imagens com a réplica nas mãos na Praça dos Três Poderes. Ele alegou que viu vários objetos e vidros quebrados, quando três pessoas passaram ao seu lado com o livro nas mãos.

O homem relatou que a intenção do trio era rasgar a réplica com o apoio dos outros golpistas. Por conta disso, ele decidiu tomar o livro deles, porque considerou absurda a ideia de destruir o documento. O designer também afirmou que não participou do ato de terrorismo.

