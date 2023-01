Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 26/10/2022 Anderson Torres (ao fundo) foi ministro da Justiça de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) vem sendo aconselhado por aliados mais próximos a dizer publicamente que não tem qualquer conhecimento sobre a minuta de um decreto que colocaria o Brasil em Estado de Defesa . Conselheiros do núcleo duro do ex-presidente têm dito a ele para, não apenas negar que tenha produzido ou feito parte da produção do documento, como que a peça teria sido plantada na casa de Anderson Torres.

À coluna, um assessor de um deputado federal próximo a Bolsonaro confirmou as informações. "Todos concordam que o caso é grave, por isso mesmo o presidente precisa se afastar desse quiprocó", revela. Segundo o assessor, os filhos do político e alguns bolsonaristas mais radicais são unânimes. "Não há um dedo do Bolsonaro nessa minuta e ele precisa deixar claro que não produziu nada disso".

O assessor revela que a estratégia traçada nos bastidores do bolsonarismo é de que Bolsonaro seja enfático. "Ele tem sido aconselhado a falar publicamente que não fez, não autorizou fazer a minuta", garante e vai além. "Os filhos do presidente disseram que ele precisa lembrar que o documento pode ter sido forjado pela Polícia Federal do Lula", prossegue.

Embora juridicamente não faça diferença, de acordo com juristas, a estratégia pode ser para atiçar e justificar-se para seus seguidores. "O Bolsonaro sabe que se meteu numa enrascada, por isso precisa fingir que não fez nada senão pode se complicar", explica um advogado. "Se ele negar a produção dessa minuta, caso alguém tente prendê-lo, o político vira uma espécie de injustiçado para seus fãs e apoiadores."

Ainda que o próprio Anderson Torres tenha reconhecido que a minuta estava em sua casa, e negado participação na produção do documento , se Bolsonaro negar a existência do tal decreto, ele pode romper com seu ex-ministro. "A ideia do núcleo duro é que o presidente tente se afastar desse documento e lançar dúvida sobre uma possível perseguição da Polícia Federal", conta o assessor do deputado.

A PF, no entanto, já trabalha para ligar a minuta diretamente ao ex-presidente. O documento está sendo periciado para verificar quem escreveu o manuscrito e quem participou da produção do decreto. A coluna já havia antecipado com exclusividade que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, mas teve que recuar porque não obteve apoio . Nos bastidores de Brasília aposta-se que é questão de tempo até que o nome dele seja ligado ao crime .