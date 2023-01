Tomaz Silva/Agência Brasil - 14/06/2022 Ex-ministro da Justiça Anderson Torres

Políticos e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiram a notícia de que a Polícia Federal encontrou, na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres , uma minuta de um decreto para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) .

A medida serviria para mudar o resultado das eleições de 2022 , o que pode ser considerada inconstitucional. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo .

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) disse que o "golpe foi arquitetado no núcleo de Bolsonaro".

ABSURDO! PF encontrou na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, minuta com proposta para mudar o resultado das eleições!!! O golpe foi arquitetado no núcleo de Bolsonaro! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 12, 2023

O deputado federal André Janones (Avante) tomou conhecimento da descoberta da PF e disse que o "golpe foi rascunhado".

URGENTE: a PF encontrou escondido na casa de Anderson Torres, uma proposta de decreto para mudar o resultado das eleições, instaurando estado de defesa na sede do TSE. De acordo com o texto, o objetivo era mudar o resultado da eleição vencida por Lula. — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 12, 2023

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) afirmou que está abrindo uma petição para o Supremo Tribunal Federal investigar Anderson Torres e Jair Bolsonaro.

ATENÇÃO! Estamos peticionando ao STF pedindo a instauração de um novo inquérito sobre a tentativa de GOLPE de Estado, incluindo o Sr Anderson Torres e o Sr Jair Bolsonaro.

Eles não passarão! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 12, 2023





Ainda, o deputado federal Marcelo Freixo defendeu que a conspiração contra a democracia é crime e pediu a punição de Jair Bolsonaro.

Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro. O documento encontrado na casa dele pela PF é mais uma ligação do ex-presidente à tentativa de golpe p/ anular as eleições. Conspirar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Bolsonaro tem que ser investigado e punido. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 12, 2023

Torres se manifesta

Após a notícia sair na imprensa, o ex-ministro se defendeu nas redes sociais, dando a entender que ele apenas analisou o documento que pedia a interferência no TSE.

"No cargo de Ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição, o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil", disse o ex-secretário.

Prisão de Anderson Torres

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , determinou na última terça-feira (10) , a prisão de Torres por omissão durante os atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes no último domingo (8) .

No mesmo dia, a Polícia Federal foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do ex-ministro. Ele se encontra de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e tinha a volta prevista para o fim do mês de janeiro.

Com a notícia da ordem de prisão, Torres afirmou nas redes sociais que irá interromper o recesso para retornar ao Brasil e se apresentar à Justiça.

"Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

