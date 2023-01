MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro

Os bolsonaristas presos após participarem dos atos golpistas que depredaram o Congresso Nacional, no último domingo (8), foram vacinados contra a Covid-19 antes de darem entrada nos presídios.

A vacinação é uma medida que faz parte da triagem médica para acesso de todos os detentos. Os presos também recebem um kit de higiene com sabonete, escova, creme dental e absorvente para as mulheres, e um colchão para dormir.

Durante o mandato como presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) adotou postura negacionista e estimulou a população a não se vacinar. A atuação do governo federal no combate à pandemia foi motivo de CPI .

