O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 109 mil no cartão corporativo em um restaurante em Boa Vista , capital de Roraima, durante visita de trabalho sobre a situação de refugiados venezuelanos.

A nota fiscal no Sabor de Casa é registrada no dia 26 de outubro de 2021. À época, Bolsonaro estava na cidade. Coincidentemente, nesta data, o restaurante publicou informe aos clientes nas redes sociais, informando que o estabelecimento estaria fechado para manutenção nesta data. Print:

O estabelecimento fornece prato e marmitas promocionais de R$ 13 a R$ 30 e realiza também os serviços de entregas dos pedidos.Com essa média de preço, os R$ 109 mil reais gasto pelo ex-presidente equivalem ao valor de 5,4 mil marmitas .

Reprodução Google Imagens Bolsonaro gasta R$ 109 mil em restaurante em Roraima (12.01.2023)

O mesmo restaurante recebeu dois pagamentos em setembro do mesmo ano. Uma nota no valor de R$ 28 mil e ou de R$ 14 mil . O portal iG entrou em contato com o restaurante Sabor de Casa, porém ambos os números estavam desligados.

Entenda:

A Secretaria Geral da Presidência derrubou o sigilo de 100 anos impostos por Jair Bolsonaro (PL) sobre os dados do CPGF ( Cartão de Pagamento do Governo Federal ), conhecido popularmente como ' cartão corporativo ' dos presidentes da República.

Os gastos durante a gestão Bolsonaro chegam a pelo menos R$ 27,6 milhões em despesas nos 4 anos de gestão. Os maiores valores registrados na planilha foram gastos em hotéis de luxo.

As informações foram apuradas pela agência de monitoramento de dados públicos, 'Fiquem Sabendo' , especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI) .

