José Cruz / Agência Brasil Lula ainda não aprovou aumento para presidente e vice

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal . Eles irão receber R$ 46.366,19 por mês ao chegar ao teto de pagamento em 2025.

A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na última terça-feira (10).

Atualmente, o salário dos ministros do STF é R$ 39.293,32. Com a sanção, ele passará por reajuste de 18% escalonado em 3 anos (2023, 2024 e 2035). O aumento começa em abril de 2023.

1°.abr.2023: R$ 41.650,92;

1°.fev.2024: R$ 44.008,52;

1º.fev.2025: R$ 46.366,19.

Haverá o reajuste salarial também para o procurador-geral da República, o defensor e o subdefensor público-geral federal. Veja os valores escalonados:

TCU, MPU, Câmara e Senado:

6% a partir de 1°.fev.2023;

6% a partir de 1°.fev.2024;

6,13% a partir de 1º.fev.2025.

Defensor Público da União:

a partir de 1°.fev.2023: R$ 35.423,58;

a partir de 1°.fev.2024: R$ 36.529,16;

a partir de 1º.fev.2025: R$ 37.628,65.

Em dezembro de 2022, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, um aumento no salário de deputados, senadores, do presidente e vice-presidente da República, assim como e dos ministros de Estado. Lula ainda não sancionou a proposta de reajuste para o chefe do Executivo e o vice.

Atualmente, o presidente da República e o vice recebem R$ 30,9 mil mensais, senadores e deputados, R$ 33,7 mil.

