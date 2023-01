Reprodução / Agência Brasil - 11.01.2023 Lula falando em reunião com parlamentares

Em reunião com parlamentares nesta quarta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os vândalos que invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, no último domingo (8) , em Brasília , são "um grupo de aloprados" com "pouco senso do ridículo".

"Só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente com pouco senso do ridículo, porque já entraram na Justiça e a Justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma grandiosa e do fundo partidário", afirmou o mandatário, citando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não reconheceu a derrota nas eleições em outubro do ano passado .

Após o PL, partido de Bolsonaro, apresentar, em novembro de 2022, uma ação para anular os votos de 279 mil urnas do segundo turno das eleições, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o pagamento de um multa de R$ 22,9 milhões pela legenda . Na decisão, Moraes afirmou que o PL moveu uma ação sem apresentar provas ou indícios de mau funcionamento das urnas.

"Mesmo assim, tem gente que quando conta a primeira mentira não consegue mais parar de mentir porque é preciso justificar a primeira mentira o resto da vida", continuou Lula.

No encontro, o petista também agradeceu ao Senado e à Câmara dos Deputados pela aprovação da intervenção federal na segurança pública do DF .

"O que aconteceu aqui eu até não gostaria de pensar em golpe , eu até gostaria de pensar em uma coisa menor, quem sabe um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não quer aceitar que a urna é, possivelmente, o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo."

Na ocasião, Lula disse que os responsáveis pelos atos de vandalismo terão o direito de se defender, mas serão penalizados pelos crimes. "Qualquer gesto que contrarie a democracia brasileira será punido dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido", afirmou o presidente.

"Eu sinceramente não gostaria de ter feito uma intervenção, eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostas sequer a conversar, porque faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo."

Atos terroristas no DF

Na tarde desse domingo (8), após vândalos bolsonaristas invadirem e vandalizarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília , os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional" , conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto.

