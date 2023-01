Reprodução Aline Macedo

O primeiro deputado da futura bancada federal do PL, partido de Jair Bolsonaro, a se manifestar nas redes sobre os atos extremistas de domingo (8) foi Altineu Côrtes. O presidente da legenda no RJ se disse contrário ao "ataque às instituições e ao patrimônio público" — mas a mensagem mais veemente coube ao novato Luciano Vieira. Ele foi o único a explicitamente cobrar punição dos responsáveis. General Pazuello, por outro lado, argumentou que as depredações "desgastam o apoio às legítimas manifestações e dificultam a oposição" . Até o fechamento deste levantamento, Sóstenes Cavalcante havia optado por reproduzir os tuítes de Bolsonaro, enquanto Luiz Lima, Carlos Jordy e Hélio Lopes apontaram o dedo a supostos abusos na resposta ao quebra-quebra, a "infiltrados" e ao STF. Os outros... nem um pio.

"Sempre lutaremos a favor da democracia, da liberdade de expressão e do pleno exercício da manifestação popular, mas também contra ataque às instituições e ao patrimônio público."

Sempre lutaremos a favor da democracia, da liberdade de expressão e do pleno exercício da manifestação popular, mas também contra ataque às instituições e ao patrimônio público. — Altineu Côrtes (@Altineu) January 8, 2023

"Repudio de forma veemente todo e qualquer ato antidemocrático e atentados contra o Estado Democrático de Direito. Os Poderes da República e o patrimônio público devem ser respeitados. Atos de violência, ameaça e vandalismo são intoleráveis e criminosos devem ser punidos."

Fatos tristes como as invasões e depredações do patrimônio público, hoje em Brasília, desgastam o apoio às legítimas manifestações e dificultam nossa oposição “Dentro das quatro linhas”, articulada e contundente contra o atual governo!!! — General Pazuello (@PazuelloGeneral) January 9, 2023

Picadinho

"João Caetano ou Morte - Um ensaio com Luiz Gama", se apresenta gratuitamente de hoje a quinta-feira no no Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF).

O Procon-RJ realizará mutirão de renegociação de dívidas para pessoas jurídicas dos dias 23 a 27 de janeiro. Consumidores têm até sexta-feira (13) para fazer a pré-inscrição no site.

A Riotur abre inscrições para a seleção Rio Digital Influencer 2023, com reconhecimento por trabalho de divulgação da cidade. Inscrições até 22 de janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.